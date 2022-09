Coupe Davis : Ferrer défend le format de la compétition

La Coupe Davis n’échappe pas aux critiques depuis le remplacement de l’ancienne formule par une tout autre consistant à organiser une phase de groupes et un tournoi final. Ce dernier étant joué dans un lieu unique, en l'occurrence à Malaga pour l'édition en cours. Pour David Ferrer, directeur de la phase finale de la compétition, ce format « new look » sous l’égide de la société Kosmos du footballeur Gerard Piqué, mis en place pour la troisième fois, est tout sauf une erreur. L’ancien joueur a fait le point dans les colonnes de Punto de Break sur cette édition 2022. « Je suis ravi de la façon dont tout se passe, de la façon dont Kosmos travaille et de l'équipe que nous avons réussi à rassembler », débute l’ancien numéro 3 mondial et triple lauréat de la compétition avec l’Espagne. Et d’enterrer les espoirs de l’opinion publique de retrouver le format qui donnait lieu à de chaudes ambiances avec des rencontres sur les terres d’un des deux pays concernés.

Ferrer : « Je pense que ce format est là pour rester »

« Je pense que ce format est là pour rester, tout est beaucoup plus clair de cette façon, affirme David Ferrer. Ce qui se passe, c'est qu'il est impossible que tout le monde soit d'accord, finalement le plus important ce sont les joueurs, qui sont ceux qui jouent dans la compétition. A cet égard, Kosmos essaie de beaucoup écouter les joueurs. » Ses dires ne devraient pas passer inaperçus du côté de l’équipe de France. Eliminés dès la phase de groupes après avoir sauvé l’honneur ce samedi contre la Belgique, les Bleus ont vivement contesté la nouvelle formule de la compétition par les voix de Nicolas Mahut et Sébastien Grosjean. « C'est vraiment triste depuis 2019. Ça n'attire personne. Ça n'a donc pas réservé de grandes surprises. Ça a été un fiasco populaire », a jugé le premier.