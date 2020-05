Coupe Davis : Djokovic a joué ivre en 2011

Novak Djokovic et Maria Sharapova ont discuté mardi soir en direct sur Instagram. On a notamment retenu ce drôle de moment, où le Serbe a avoué avoir disputé une rencontre alors qu'il était encore sous effet de l'alcool, lors du quart de finale de Coupe Davis 2011 en Suède. « J'ai passé une nuit folle ce week-end là, je regardais les autres et j'avais la gueule de bois. Je n'avais normalement aucune chance de jouer, j'arrivais de mon premier titre à Wimbledon, j'étais n°1 mondial, tous mes rêves se réalisaient... Et j'avais demandé à ne jouer aucun match officiel ! »



Mais « Djoko » a donc dû s'acquitter du double, le samedi : « Je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé là... Je ne voyais pas la balle très clairement, disons-le (sourire) ! » Novak Djokovic rappelle que Robin Söderling et les meilleurs joueurs adverses avaient fait l'impasse. Ce qui n'a pas empêché les Serbes, qui menaient 2-0, de perdre ce double où l'homme aux 17 titres du Grand Chelem était associé à Nenad Zimonjic, contre Simon Aspelin et Robert Lindstedt (6-4, 7-5, 7-5). Mais le « Djoker » a pu décuver le lendemain, à nouveau laissé au repos. Et la Serbie s'en est sortie avec une victoire 4-1.