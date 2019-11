Coupe Davis (Demi-finales) : Le premier point pour la Russie

COUPE DAVIS / PHASE FINALE

Du 18 au 24 novembre à Madrid

DEMI-FINALES

La Russie frappe la première ! Pour lancer la demi-finale de la Coupe Davis entre la Russie et le Canada, deux équipes qui s’appuient uniquement sur deux joueurs, Andrey Rublev n’a eu besoin que de deux manches pour venir à bout de Vasek Pospisil dans un duel de joueurs invaincus en simple depuis le début de cette phase finale à Madrid. Dès le premier jeu, sur un jeu blanc, le Russe a pris les devants dans cette rencontre avant de tenir dans le huitième jeu face à trois balles de débreak. Après avoir manqué le coche sur le service de Vasek Pospisil, Andrey Rublev a conclu de haute lutte cette première manche sur son service (6-4 en 48 minutes). Comme dans le premier set, le Russe a rapidement pris le service du Canadien pour faire la course en tête mais c’était sans compter sur la combativité du 150eme joueur mondial. Vasek Pospisil a, en effet, recollé à trois jeux partout... avant de céder une nouvelle fois sa mise en jeu dans le souvent crucial septième jeu. Un break qui a ouvert grand les portes de la victoire à Andrey Rublev qui, après avoir manqué une première balle de match sur le service de son adversaire, a conclu ce premier simple sur un jeu blanc (6-4, 6-4 en 1h27’). Karen Khachanov se voit donc offrir la possibilité de qualifier la Russie pour sa première finale de Coupe Davis depuis 2007 et sa défaite à Portland face aux Etats-Unis.RUSSIE - CANADA : 1-0bat Vasek Pospisil (CAN) : 6-4, 6-4Suivi de : Karen Khachanov (RUS) - Denis Shapovalov (CAN)Suivi de : Karen Khachanov/Andrey Rublev (RUS) - Vasek Pospisil/Denis Shapovalov (CAN)