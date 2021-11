A Arthur Rinderknech de jouer. Appelé pour la première fois en équipe de France de Coupe Davis, lors de cette phase finale qui s'est ouverte en fin de semaine du côté d'Innsbruck (Autriche) pour les Bleus, le Varois avait suivi aux côtés des autres membres de la délégation française le premier match, jeudi soir contre la République tchèque tandis que Richard Gasquet avait eu sa chance face à Machac avant qu'Adrian Mannarino ne pénètre à son tour sur le court autrichien, pour en découdre face au numéro 1 tchèque Jiri Vesely. Samedi, contre la Grande-Bretagne, ce sera au tour de Rinderknech de tenter d'apporter un point aux Tricolores, à condition de créer l'exploit face au meilleur joueur de l'équipe adverse Cameron Norrie, 12eme au classement mondial et récent vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells. Le capitaine des Bleus Sébastien Grosjean a en effet préféré le récent quart de finaliste à Bercy aux côtés de Benjamin Bonzi, autre révélation française de la saison, à Gasquet, certes beaucoup plus expérimenté mais passé complètement au travers, notamment dans le second set, perdu 6-2, face au 143eme mondial deux jours plus tôt.

Gasquet avait touché le fond au premier match

Ce samedi, c'est donc le 58eme mondial qui se présentera face à Norrie. Rinderknech, qui avait manifesté une belle résistance contre Norrie en quarts de finale à Lyon en mai dernier (il s'était incliné en trois sets 6-3, 3-6, 6-3 dans le Rhône), aura l'occasion de prendre sa revanche face au numéro 1 britannique du moment. Il composera le tandem du jour en simple aux côtés de Mannarino, qui a débuté à 10h00 son match contre Daniel Evans. En double, pas de surprise en revanche, avec pour représenter les couleurs bleu, blanc, rouge les deux habituels titulaires dans la spécialité Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, opposés aux Britanniques Salisbury et Skupski. En espérant que Mannarino et Rinderknech auront permis auparavant aux Bleus de mener 2-0 à l'issue des deux simples.