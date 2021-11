Coupe Davis : Berrettini forfait

Une annonce qui n'est pas forcément une surprise. Ce vendredi, via son compte Instagram officiel, le tennisman italien Matteo Berrettini, qui occupe aujourd'hui la septième place du classement ATP, a écrit un long texte pour annoncer à la fois son forfait pour la Coupe Davis, qui aura lieu à la fin de ce mois de novembre, et donc également pour mettre un terme à sa saison 2021, en raison d'une blessure aux abdominaux.

« Mon année 2021 se termine avec de nombreux regrets »

A ce sujet, le joueur a ainsi notamment écrit : « Ce que je m'apprête à écrire est la dernière chose que je voulais communiquer pour terminer la meilleure saison de ma carrière. Ce fut une année fantastique, pleine d'émotions, de victoires, de défaites douloureuses et malheureusement de blessures. Ces dernières sont la raison pour laquelle je ne pourrai pas participer à la Coupe Davis cette année. Inutile de vous dire combien ces derniers jours ont été douloureux et décevants pour moi. Parmi tous les scénarios possibles celui-ci est certainement le plus difficile à digérer. J'arrête, oui, mais seulement pour repartir plus fort et pour m'offrir ainsi qu'à vous tous encore plus de victoires et d'émotions. Notre équipe est l'une des plus fortes jamais alignées et je suis sûr qu'elle portera très haut les couleurs de notre drapeau. Mon année 2021 se termine avec de nombreux regrets mais avec le recul, je ne peux qu'être fier du chemin que j'ai fait, alors merci à vous tous, mon équipe et ma famille, pour le soutien, les encouragements et pour les innombrables mots que vous avez passés pour me complimenter ou comme ces derniers jours, pour me remonter le moral. »

Berrettini avait déjà dû renoncer au Masters

Ce dimanche, Matteo Berrettini, qui était engagé au Masters ATP de Turin, avait alors été contraint à l'abandon, à l'occasion de sa rencontre disputée contre l'Allemand Alexander Zverev, qui occupe aujourd'hui la troisième place du classement ATP, alors qu'il évoluait devant son propre public. Ce mardi soir, même s'il avait alors pris sa décision au dernier moment, le Transalpin avait renoncé à son deuxième match programmé face au Polonais Hubert Hurkacz, qui occupe aujourd'hui la neuvième place du classement ATP.