Coupe Davis : Benchetrit va faire ses débuts sous les couleurs du... Maroc

Ses grands débuts internationaux avec le maillot du Maroc sur le dos. C'est notamment pour ce genre de moment qu'Elliot Benchetrit a décidé à seulement 23 ans de déjà donner une toute autre orientation à sa carrière. Né en France, à Nice, le jeune joueur français défendait depuis le début de sa carrière les couleurs bleu, blanc, rouge. Et ce jusqu'à la saison dernière. Cette saison, Benchetrit, estimant à juste titre qu'il avait très peu de chances de briller (ou même de se montrer) un jour avec l'équipe de France, a en effet décidé de jouer à l'avenir pour le Maroc. Il l'avait annoncé le 25 décembre dernier sur ses différents comptes sur les réseaux sociaux. Un choix qui lui permettra ce week-end de découvrir la Coupe Davis et de s'offrir par la même occasion son baptême du feu sous les nouvelles couleurs qu'il a décidé de défendre sur le court. Le 397eme mondial fera ainsi partie de l'équipe marocaine qui tentera à partir du 27 novembre prochain (les 27 et 28 novembre très exactement) de se défaire du Danemark en barrages du groupe mondial II. Une mission dans les cordes de Benchetrit et de son coéquipier en simple Lamine Ouahab puisque les Danois se présenteront sans leur numéro 1 Holger Rune, 103eme au classement.

Benchetrit : "Représenter ce pays en Coupe Davis sera un honneur"

De son côté, notre ex-représentant devenu un tennisman marocain cette année (sur Twitter, il s'affiche désormais le drapeau du Maroc sur le dos) rêve de connaître des débuts parfaits avec le Maroc. "Jouer pour le Maroc, pays de naissance de mon père, va être un honneur ! Représenter ce pays en coupe Davis et aux JO le sera tout autant. Je reste Français mais sur un court de tennis je jouerai sous les couleurs du Maroc", avait expliqué en fin d'année dernière celui qui n'a plus disputé de tournoi sur le circuit ATP depuis son élimination d'entrée lors des qualifications en mai dernier à Roland-Garros, où il avait signé sa plus belle performance jusqu'à maintenant deux ans plus tôt, en atteignant le deuxième tour. Benchetrit ne cachait pas alors à l'époque que ce "grand changement dans (son) histoire tennistique" était véhiculé par son souhait d'"aller chercher le step du dessus". "Et pour cela, il faut changer quelque chose", avait ajouté le Niçois, qui devrait vivre l'un des plus grands moments de sa carrière ce week-end.