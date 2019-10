Avec Monfils, Paire, Tsonga, Herbert et Mahut à Madrid

Nouveau capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean a dévoilé une liste de cinq joueurs pour la phase finale de la compétition, qui va se dérouler du 18 au 24 novembre à Madrid.

Plus vu dans la compétition depuis 2016, Gaël Monfils effectue son retour. Il sera accompagné par Jo-Wilfried Tsonga et Benoît Paire, alors que Lucas Pouille a lui été contraint de déclarer forfait pour la fin de saison. Pour le double, l’ancien quatrième joueur mondial a décidé de retenir Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Les Bleus évolueront dans le groupe de la Serbie et du Japon pour cette nouvelle mouture de la Coupe Davis, dont la phase finale se dispute en une semaine sur un lieu unique.