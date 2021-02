Coupe : Thuram et Plea qualifient Gladbach

C'est une semaine de Coupe dans plusieurs grands pays européens, en Espagne comme en Italie (0-0 lors de la deuxième demi-finale aller entre Naples et l'Atalanta) mais également en Allemagne, où on connaît désormais les huit qualifiés pour les quarts de finale. Leipzig a été sérieux contre Bochum (4-0), contrairement au Bayern sorti à la surprise générale au tour précédent à Kiel, autre club de deuxième division, aux tirs au but (après s'être fait rejoindre à 2-2 à la 95eme minute). Encore pire pour Leverkusen, battu mardi en prolongation chez le club de quatrième division d'Essen (2-1)...



Mercredi, Wolfsbourg s'est aussi joué de Schalke (1-0) et Mönchengladbach a remporté l'autre match du jour entre clubs de l'élite, à Stuttgart (1-2). L'occasion pour les deux gâchettes françaises du Borussia, Marcus Thuram et Alassane Plea, de frapper à nouveau. Après l'ouverture du score très rapide de Wamangituka (2eme), le fils de Lilian a d'abord égalisé dans le temps additionnel de la première période (1-1, 45eme+1) et Plea a enfoncé le clou dès le retour des vestiaires (1-2, 50eme).



Pour Marcus Thuram, c'est la rédemption qui continue après ses cinq matchs de suspension - pour avoir craché au visage d'un adversaire -, lui qui avait déjà marqué dès son retour en championnat contre Dortmund (victoire 4-2 de Gladbach). Enfin, Cologne est tombé chez un club de deuxième division, éliminé aux tirs au but à Regensburg (2-2 a.p., tab : 4-3). Sans le Bayern ni Leverkusen, cette Coupe va devenir un objectif de plus en plus évident pour les survivants, à commencer par Dortmund qui avait coché ce trophée dès le début de saison.