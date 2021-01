Coupe d'Allemagne : Mais qui est Kiel, tombeur du Bayern Munich ?

Un club séculaire

Un parcours mouvementé

L'équipe de Kiel a réussi à battre le favori et à l'éliminer de la Coupe d'Allemagne ! Le club de D2 se sera battu jusqu'au bout puisqu'après une petite remontada à 2-2 contre le grand Bayern Munich, les deux équipes allemandes ont dû aller jusqu'en prolongation et aux tirs au but. Là-encore, cette étape semble interminable. Le Bayern et Kiel atteignent une nouvelle fois l'égalité, cinq partout. Et c'est le sixième tir, en faveur du Bayern, qui va être déterminant. Après un match insoutenable pour les supporters de Kiel, le joueur bavarois Marc Roca rate son tir. Arrive le tour de Fin Bartels, qui, lui, concrétise le sien. 6-5 pour l'Holstein Kiel. Mais alors, qui est cette équipe ? Quel est son parcours ?Le Kieler SV Holstein, son nom allemand, est né d'une fusion entre deux clubs : le Erste Kieler Fussball Verein,créé en 1900, et le Fussball Verein Holstein, créé deux ans plus tard. C'est en 1917 que la fusion a lieu, soit en pleine Première Guerre mondiale. Le club maintient son existence malgré les dégâts de la guerre, mais il ne résistera pas à la Seconde Guerre mondiale. L'équipe est dissoute par les Alliés. En 1945, le club se reforme et change de nom : le Kieler Sport Vereinigung Holstein 1900. Nom que l'équipe porte toujours. Et, en un siècle, le club a vécu de véritables ascenseurs émotionnels.En 1912, il a été champion d'Allemagne. Les années qui ont suivi, l'équipe n'a pas réussi à garder son titre et ne parvenait plus à se qualifier en finale. Étant toujours éliminée en quarts ou en demies. Néanmoins, malgré son plutôt bon niveau, le club n'a pas été retenu lors de la création de la Bundesliga dans les années 1960. Kiel est relégué en D2. Et à partir de ce moment-là, le club ne va cesser de descendre et de remonter dans les différentes divisions. Ratant, à chaque fois, de très peu, l'étape du tour final pour accéder à nouveau à la deuxième division, voire en Bundesliga.Ainsi, en quelques années, le Kieler SV Holstein tombe en quatrième division allemande et remonte progressivement en haut de l'échelle. Jusqu'à maintenant, le club n'a jamais réussi à rallier la Bundesliga, mais il parvient tout de même à se maintenir en deuxième division. Et mercredi soir, il a fait l'exploit d'éliminer le Bayern Munich. Un match historique qui restera gravé dans la mémoire de ses joueurs. En D2, Kiel se situe actuellement à la troisième position, à égalité avec le deuxième (VfL Blochum), et à un point du premier (Hambourg).