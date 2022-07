La saison a démarré de l'autre côté du Rhin. Vendredi débutait le 1er tour de la Coupe d'Allemagne. Après les succès de Stuttgart, Nuremberg et Karlsruhe dans l'après-midi, le Borussia Dortmund a disposé du Munich 1860 (3-0), club de D3.



Sur la pelouse de l'autre club de la capitale bavaroise, Meunier, Guerreiro, Reus et leurs coéquipiers ont fait la différence dès la première période, grâce à des buts de Malen (8e), Bellingham (31e) et Adeyemi ( 35e).



Orphelin de son buteur vedette, Erling Haaland parti cet été à Manchester City, le club de Bundesliga attend désormais le retour de Sébastien Haller recruté pour succéder au Norvégien. L'ancien de l'Ajax doit actuellement se remettre d'un traitement pour lutter contre un cancer des testicules.