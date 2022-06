Le Cameroun s'est imposé sans forcer face au Burundi (1-0), ce jeudi à Dar es Salam pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Pour leur premier match de cette campagne après l'exclusion du Kenya, les Lions Indomptables sont rapidement montés en régime, se créant deux occasions nettes dès l'entame par Ngamaleu, d'une tête trop croisée (2e), et Toko Ekambi, d'une frappe sur la base du poteau (3e). Nettement dominateurs mais en panne de précision dans la dernière passe, les hommes de Rigobert Song allaient trouver la faille sur une balle arrêtée. Dernier buteur en match officiel, Karl Toko Ekambi était aussi le premier dans ces éliminatoires, d'un magistral coup franc direct (31e).

🤩 Oh le coup franc sublime de Karl Toko-Ekambi ! pic.twitter.com/jXaQd6WEB3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 9, 2022

Très en vue également, Aboubakar se heurtait à Nahimana (45e) puis manquait sa reprise (46e). Au retour des vestiaires, la partie restait à sens unique. Une balle de break était gâchée par Aboubakar, qui ratait encore le cadre (54e). Bien dans leur match, les Lions Indomptables se créaient de multiples occasions, mais ni Aboubakar (69e) ni Toko Ekambi (70e) ne réglaient la mire face au but des Hirondelles. Celles-ci s'enhardissaient en fin de rencontre et se montraient enfin menaçantes sur les cages d'André Onana. Mais ce réveil était à la fois trop timide et trop tardif pour empêcher la victoire camerounaise.