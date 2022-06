Les Comores ont été battues en fin de rencontre par la Zambie (2-1), mardi à Lusaka pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Après leur victoire inaugurale sur le Lesotho à Malouzini, les Cœlacanthes se présentaient en confiance sur la pelouse du National Heroes Stadium. Et le moral était au beau fixe quand El Fardou ouvrait le score d'une tête plongeante (13e, 0-1). Mais les hôtes avaient le contrôle du ballon et menaient les débats. Le milieu de terrain de Brighton, Enock Mwepu validait cette nette domination en égalisant juste avant la pause (45e+2, 1-1). Rageant pour les hommes de Younes Zerdouk mais logique au vu de la physionomie du match.

Kangwa, le coup franc fatal

La fin de première période avait été cruelle pour les insulaires, la fin de seconde l'était aussi, quand Kings Kangwa marquait le but de la victoire des Chipolopolo d'un magistral coup franc (88e, 2-1). Les Comores avaient beaucoup trop subi et laissé le ballon à leurs adversaires pour éviter une déconvenue de ce type. Ces trois points conquis de haute lutte permettent aux vainqueurs du jour de revenir à la hauteur de leurs adversaires dans ce groupe à qualifié unique, qui verra ce jeudi le Lesotho recevoir la Côte d'Ivoire.