Le Sénégal a battu le Burkina-Faso (3-1) et s'est qualifié pour sa troisième finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN), mercredi à Yaoundé. Vainqueur grâce à des buts des Parisiens Abdou Diallo (70e) et Idrissa Gana Gueye (75e) et de Sadio Mané (87e), le Sénégal rencontrera dimanche (20h00) le vainqueur de Cameroun-Egypte, joué jeudi (20h00). Le Burkina-Faso, battu pour la troisième fois en quatre demi-finales, a réduit le score par Blati Touré (82e).