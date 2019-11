Le Sénégal a aisément disposé du Congo (2-0), mercredi à Thiès pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Dominatrice d'entrée, l'équipe hôte se créait la première occasion quand Habib Diallo, préféré à Mbaye Niang à la pointe de l'attaque, plaçait sa tête hors du cadre (10eme). Avec son nouveau capitaine, Kalidou Koulibaly, les Lions de la Teranga faisaient contre mauvaise pelouse bon cœur devant leur public de Thiès. Les vice-champions d'Afrique ne butaient pas longtemps sur la défense congolaise. Sidy Sarr interceptait une tentative de retourné acrobatique de Koulibaly et fusillait Mafoumbi abandonné par sa défense (25eme).

Habib Diallo ouvre son compteur



Le break était fait sur un centre de Mané pour Habib Diallo. L'actuel Messin, qui avait lui-même obtenu le corner au départ de l'action, devait à son prédécesseur son premier but en équipe nationale. L'ancien de Génération Foot était proche du doublé sur un service d'Ismaïla Sarr, auteur d'une belle percée (37eme). Sorti sur blessure après la pause, le joueur de Watford cédait par la suite sa place à Sada Thioub. Disputée sur un rythme plus modéré, la seconde période voyait le Sénégal contrôler tranquillement les débats face à une faible équipe congolaise. Aliou Cissé et le Sénégal remportaient tranquillement ce match entre coachs passés par le PSG.



Les onzes de départ :

Sénégal : Ed.Mendy, Wagué, Koulibaly, Kouyaté, R.Coly, Gueye, S.Sarr, Diatta, Is.Sarr, H.Diallo, Mané.

Congo : Mafoumbi, Tsouka, Mayembo, Itoua, Bissiki, Andzouana, Ossete, Loussoukou, Makiesse, Ibara, Ganvoula.



Classement du groupe I : 1. Guinée-Bissau, Sénégal, 3 pts. 3. Congo, Eswatini, 0 pt.