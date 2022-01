Le premier choc de la Coupe d'Afrique des Nations a accouché d'une souris. Entre le Maroc et le Ghana, le match a mis un temps fou à débuter et les occasions ont été rarissimes. Si les Lions de l'Atlas ont globalement contrôlé la rencontre, ils ont bien failli craquer contre le cours du jeu... avant le but tardif (mais salvateur) de Sofiane Boufal, synonyme de victoire marocaine (1-0). Sans la manière, les Lions s'offrent provisoirement la première place du groupe C.



Au lendemain des victoires du Cameroun et du Cap-Vert, et dans la foulée de celle arrachée ce lundi par le Sénégal contre le Zimbabwe (1-0), le public attendait monts et merveilles de ce Maroc-Ghana qui a rapidement été pris en main par les hommes de Vahid Halilhodzic. À leur aise lors du premier acte, les Marocains ont dominé les débats avec 61% de possession, mais l'efficacité offensive a manqué à l'appel (1 tir cadré sur 5). En face, les Ghanéens ont fait comme ils pouvaient pour répondre et à défaut d'inquiéter leurs adversaires, ont tout de même rejoint les vestiaires sans avoir encaissé de but (0-0).

Bounou décisif, Boufal aussi



Peu enthousiasmante, la première période a été suivie d'un second acte un peu plus joyeux, puisque Sofiane Boufal d'abord (53e) et Zakaria Aboukhlal ensuite (58e), ont inquiété le portier des Black Stars avant que Joseph Paintsil ne réponde avec un bijou claqué magistralement devant sa lucarne par Yassine Bounou (72e). Le véritable tournant du match. Et ce sont finalement les Lions marocains, plus entreprenants, qui sont parvenus à inscrire in extremis un but capital, Sofiane Boufal profitant d'une bonne montée d'Achraf Hakimi pour fusiller Joe Wollacott (1-0, 83e). Un portier ghanéen une fois encore décisif sur l'ultime coup de canon de Tarik Tissoudali (90e+1). Dernier éclair dans cette rencontre décevante, remportée par un Maroc qui se satisfera du résultat.