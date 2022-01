Le Mali a tenu son standing pour sa dernière sortie dans ce premier tour. La sélection de Mohamed Magassouba n'a pas tremblé pour dompter la Mauritanie. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, duels, maîtrise collective, nombre de tirs, les Aigles n'ont pas vraiment eu à forcer leur talent pour signer ce succès salvateur, qui les propulsent à la première place du groupe F.

Le Mali sûr de sa force

La première vague malienne, conclue par un pensionnaire de Ligue 1, a été la bonne. En débloquant la situation au bout d'une minute et 32 secondes, le Lensois Massadio Haïdara a inscrit le but le plus rapide de cette Coupe d'Afrique des nations 2021.

1.32 – Massadio Haidara a marqué le but le plus rapide lors d’un match de cette Coupe d’Afrique des Nations 2021 après 1 minute et 32 secondes. Fusée. #CAN2021 #TeamMali pic.twitter.com/9UCPOOUqPh

— OptaJean (@OptaJean) January 20, 2022



Le Mali a ensuite géré son avantage sereinement, avant de faire le break à un autre moment clé de la rencontre, dès le retour des vestiaires, sur un penalty transformé avec autorité par Ibrahima Koné (2-0, 49eme). Le score n'a plus évolué malgré des arrêts de jeu interminables. Meilleur élève de cette poule homogène, le Mali affrontera donc la Guinée équatoriale en huitièmes. Le contrat est rempli. Avec mention.