La qualification était déjà chose entendue avant même le coup d'envoi du match qui a opposé lundi le Cameroun au Cap-Vert. Déjà qualifiés pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les Lions Indomptables n'ont pas fait mieux qu'un match nul face aux Requins Bleus (1-1). Suffisant pour terminer en tête du groupe A puisque dans le même temps, le Burkina Faso (autre qualifié) a partagé les points avec une Éthiopie éliminée (1-1).

Pas de passe de trois pour les Camerounais qui restaient sur deux succès et qui ont donc buté sur la vaillance de leurs adversaires. Solide en défense, le Cap-Vert a tout de même fini par céder juste avant la pause sur une frappe rasante et croisée d'un Vincent Aboubakar homme providentiel puisque autre déjà de son cinquième but dans la compétition (1-0, 39e). De quoi mettre le feu dans les tribunes du stade Olembé de Yaoundé et de permettre au pays organisateur de rejoindre les vestiaires avec une petite unité d'avance.

Le Cap-Vert ne lâche rien

Une avance finalement trop courte pour empêcher le come-back cap-verdien. Moins de dix minutes après l'entame du second acte, Garry Rodrigues s'est offert une "Madjer" pour égaliser (1-1, 53e) et relancer totalement la partie. Soutenus par leur public, les Lions camerounais se sont ensuite procuré deux fantastiques occasions avec un tir au-dessus de Vincent Aboubakar (66e), puis un tir de Samuel Oum Gouet sauvé sur sa ligne par Vozinha (71e). Et à part ça ? Plus rien.

Pas de vainqueur à l'heure du coup de sifflet final, mais un Cameroun qui est donc qualifié pour la suite de sa CAN. Pour le Cap-Vert, l'incertitude et le suspense restent de mise puisqu'il devra attendre la fin de tous les matchs du premier tour pour savoir s'il fait partie des meilleurs 3es.