Le Burkina Faso a connu quelques difficultés, ce lundi soir pour le dernier match de la phase de poules. Opposé à une formation de l’Éthiopie accrocheuse malgré ses deux défaites lors des deux premières rencontres (0-1 ; 4-1), le Burkina s'est procuré de multiples occasions par Bandé (11ème) notamment. Procédant souvent par attaques rapides, le Burkina a ouvert le score grâce à un lob astucieux de Bayala (24ème). Trouvé dans la profondeur par Guira, l'attaquant de l'AC Ajaccio a profité de l’hésitation du gardien adverse pour envoyer le ballon au fond des filets.

Dominateurs et devant à la pause, les Étalons ont accusé le coup quasiment dès la reprise. Un penalty marqué par Kebede consécutif à une faute de main de Yago dans la surface de réparation a remis les deux formations à égalité (51ème). Avec une oreille forcément attentive sur la rencontre entre le Cameroun et le Cap-Vert, possiblement décisive dans la course à la qualification en huitièmes en cas de succès du Cap-Vert, le Burkina a semblé nerveux.

Dominé par une équipe éthiopienne à l'aise en possession du ballon, le Burkina Faso s'est finalement qualifié pour les huitièmes de finales de cette Coupe d'Afrique en raison de la différence de buts particulière, et son succès face au Cap-Vert lors de la deuxième journée (0-1).