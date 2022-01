Après la victoire du Nigeria face à l’Égypte plus tôt dans la journée (1-0), la deuxième rencontre du groupe D a vu une opposition fermée entre le Soudan et la Guinée-Bissau, sur la pelouse du Stade Roumdé Adjia, ce mardi soir. Les deux équipes étaient et sont loin d'être des favorites dans cette poule, alors l'importance d'obtenir un résultat positif était présente. Le Soudan, vainqueur de la CAN en 1970, n'a montré que trop peu de danger, malgré le tir de Abdelrahman (9ème). Ce même joueur a été plus incisif juste avant la pause, mais a vu sa frappe détournée par Gomis (45ème).

Un penalty manqué par la Guinée-Bissau

Au retour des vestiaires, la possession a été majoritairement en faveur de Guinée-Bissau - comme lors du premier acte - mais pour leur troisième participation d'affilée à la CAN, les Lycaons n'ont pas été en mesure de matérialiser les quelques séquences de possession du ballon. Plus équilibré, le match s'est installé dans un faux rythme, avec de nombreux longs ballons. Au cours des 20 dernières minutes de jeu, les duels âpres se sont enchaînés, pas forcément au service du spectacle. Un penalty accordé à la Guinée-Bissau aurait pu faire pencher la balance, consécutivement à une faute sur Ambri mais Pelé a manqué son duel face à Ali Achrine (82ème).



Le Soudan a failli craqué une autre fois, mais un sauvetage peu avant la ligne de but a empêché l'ouverture du score de la Guinée-Bissau. Au final, ce score de parité n'arrange aucune des deux équipes, qui vont devoir offrir de meilleures performances face au Nigeria puis l’Égypte.