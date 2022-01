La Gambie ne cesse de surprendre. Pour sa première participation de son histoire à une phase finale de la CAN, la sélection entraînée par Tom Saintfiet s'est offert le scalp de la Guinée en huitièmes de finales de la compétition, ce lundi (0-1). Il est vrai que la Guinée a dû composer sans son élément le plus important, Nabi Keita étant suspendu pour ce match. Sans le milieu de terrain des Reds, la Guinée a véritablement peiné à afficher une vraie maîtrise dans la possession du ballon.

Durant les 20 premières minutes du match, le rythme a été plutôt notable, avec deux équipes portées vers l'avant. Musa Barrow, élément indispensable de la Gambie, s'est notamment créé une belle opportunité avec une lourde frappe repoussée par Aly Keita (13ème). En réponse, Mohamed Bayo a vu d'abord deux défenseurs s'opposer à lui, puis le gardien de la Gambie, sur la même action (39ème).

Incapable de jouer haut, la Guinée entraînée par Kaba Diawara a peiné, avant de craquer. Trouvé plein axe, Musa Barrow a su s'emmener le ballon pour ensuite faire la différence devant Keita du gauche (71ème). Cette ouverture du score de la Gambie a au moins eu le mérite de réveiller la Guinée qui a cru égaliser quelques minutes plus tard. Conté s'est en effet vu refuser un but pour une position de hors-jeu alors qu'il avait envoyé le ballon au fond des filets (78ème).

Au bord de la rupture lors des dernières minutes, la Gambie dû composer avec l'expulsion de Yusupha Njie pour un second jaune et un coup de coude (88ème), lui qui était entré en jeu à la 74ème. Fort heureusement pour elle, la sélection surprise de la compétition a su résister sans rompre - avec l'aide d'un poteau et d'une barre en fin de match. La Gambie va donc continuer sa route sur laquelle elle affrontera, en quarts de finales, le vainqueur du match opposant le Cameroun aux Comores.