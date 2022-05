Le sélectionneur de la Tunisie, Jalal Kadri, a convoqué 27 joueurs dans l'optique des échéances du mois de juin, à savoir les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 et la préparation au Mondial 2022. Trois cadres, le défenseur Dylan Bronn, le milieu de terrain Ellyes Skhiri et l'attaquant Wahbi Khazri, sont absents pour des raisons diverses (saison non terminée pour le dernier).



On note par ailleurs les premières sélections du jeune défenseur du CS Sfaxien, Alaa Ghram, jusqu'alors habitué de l'équipe nationale U20, et de l'ailier droit franco-tunisien Elias Achouri (photo), dernier binational en date à avoir dit oui au pays de ses ancêtres après Ramy Kaib, le latéral gauche suédo-tunisien d'Heerenveen, non présent dans cette liste qui comporte par ailleurs la majeure partie de l'ossature habituelle.



La Tunisie recevra la Guinée Équatoriale le 2 juin puis se déplacera au Botswana le 5 en éliminatoires de la CAN 2023, avant de s’envoler au Japon pour disputer la Kirin Cup (tournoi amical) du 10 au 14 juin.