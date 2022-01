Le Covid-19 n'épargne pratiquement aucune des équipes en lice à la CAN. La dernière à être frappée par une vague de tests positifs est la Tunisie. En préparation pour leur deuxième match de poule, qui les opposera dimanche à la Mauritanie, les Aigles de Carthage enregistrent six positifs au Covid-19. "Les tests effectués ce (vendredi) matin ont révélé que Naïm Sliti, Yohann Touzghar, Oussama Haddadi, Mohamed Dräger, Dylan Bronn et Issam Jebali ont été infectés par le coronavirus, et ils ont été isolés du groupe", indique un communiqué de la Fédération tunisienne de football (FTF).



Pas épargnés par les mésaventures depuis le début de cette CAN au Cameroun, les Aigles de Carthage et leur staff, emmené par Mondher Kebaier, vont devoir faire face à une nouvelle galère.