Togo : Floyd Ayité de retour pour l’Eswatini et le Cap-Vert

Le Togo en ordre de marche. En vue du début des éliminatoires de la CAN 2023, Paulo Duarte, le sélectionneur des Eperviers a annoncé sa liste ce jeudi. Floyd Ayité, milieu de terrain de Valenciennes (Ligue 2 française), effectue son retour après plus d'un an d'absence. Présents avec les U23 en mars dernier à Antalya en Turquie, Karim Dermane, Steven Mensah, Nadir Ayeva et Steven Nador sont convoqués. Un seul joueur évoluant au Togo fait partie du groupe. il s'agit du gardien Youssouf Morou de Dyto.

Pour le reste, c'est du classique, de Malcolm Barcola à Kodjo Fo Doh Laba le buteur d'Al-Aïn aux Emirats arabes unis, en passant par Dakonam Djené, Alaixys Romao ou encore David Henen.

Le Togo affronte l'Eswatini le 3 juin à Lomé avant de se déplacer le 7 juin à Marrakech pour jouer le Cap-Vert. Le Burkina Faso est l'autre adversaire dans ce groupe B des qualifications de la CAN 2023.