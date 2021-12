Soudan : Hubert Velud prend la porte, les dessous d’une éviction

Le Soudan se sépare de son sélectionneur Hubert Velud. Le technicien français, en poste depuis janvier 2020, a été démis de ses fonctions ce dimanche. Réuni, le conseil d'administration de la Fédération soudanaise de football (SFA), a procédé à la révocation du staff en place et annoncé la « nomination d'un staff technique soudanais ». L'ancien entraîneur de Créteil et du TP Mazembe paye officiellement les prestations catastrophiques de l'équipe soudanaise lors de la Coupe Arabe de la FIFA, avec trois défaites et dix buts encaissés en trois matchs pour une élimination au premier tour.



7/ اقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول وتعيين جهاز فني سوداني تحت مسمى "نداء السودان" بعد التشاور مع المختصين والادارة الفنية بالاتحاد، على أن يضم الجهاز الفني " برهان تية، مبارك سلمان، محسن سيد، ابراهيم حسين".

L'homme qui avait ramené le Soudan en phase finale de Coupe d'Afrique ne conduira pas l'équipe donc pas le mois prochain au Cameroun. Une terrible frustration pour Hubert Velud (62 ans), déjà privé de la CAN 2010 avec le Togo par le terrible attentat de Cabinda. Derrière les prétextes officiels, il faut voir dans cette éviction à moins d'un mois du tournoi continental les conséquences d'un changement brutal à la tête de la Fédération, avec le remplacement du vétéran Kamal Shaddad par le très contesté Mutassim Jaafar, objet d'une procédure devant le TAS. Choisi par l'ancienne équipe, Hubert Velud savait ses jours comptés. Le couperet est tombé ce dimanche.