Sénégal - Mané : "Le plus important, c'est le trophée"

Le Cameroun ou l’Égypte ? Mané n'a pas de préférence



Ce qui ne tue pas te rend plus fort 💪🏽🦁🇸🇳

Merci pour vos messages de soutien, je vais très bien alhamdoulilah!!!#mankooutindamlu pic.twitter.com/dJ5HTUIZaT

— Sadio Mané (@SMane_Officiel) January 26, 2022

Sadio Mané monte en puissance dans cette Coupe d'Afrique. Après une phase de groupes plutôt discrète, le leader technique du Sénégal est devenu de plus en plus important dans le jeu de sa sélection. Buteur face au Cap-Vert en huitième de finale (2-0), il a récidivé mercredi soir face au Burkina Faso en inscrivant le troisième but pour valider le billet vers la finale de la compétition (3-1).Jamais sacré dans la compétition, le pays sera opposé au vainqueur de l'autre demi-finale, qui oppose ce jeudi soir le Cameroun à l’Égypte (sacrée à 7 reprises, un record). "Personnellement, j'ai essayé de faire du mieux possible à chaque match. Ce soir (mercredi, ndlr) on affrontait une belle équipe du Burkina Faso. Ils nous ont posé pas mal de problèmes, mais on s'attendait à un match très difficile. On a su garder notre calme, on a été mature dans notre jeu", a notamment analysé Mané.Estimant le succès lors de la demi-finale logique, il s'est projeté sur la suite, avec une finale très attendue qui se déroulera dimanche (20 heures). "Ce n'est jamais évident de jouer deux finales de CAN de suite. C'est une première pour le Sénégal., a-t-il continué, alors qu'il pourrait retrouver l’Égypte de son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah.