Sénégal : Ismaïla Sarr de retour, mais pour quoi faire ?

Après la qualification pour les quarts de finale et le message rassurant de Sadio Mané sur son état de santé, le Sénégal a enregistré ces dernières heures une autre bonne nouvelle : le retour d'Ismaïla Sarr à l'entraînement. Le joueur de Watford a pris part mercredi à la séance de lendemain de match, avec les remplaçants de la veille mais aussi Cheikhou Kouyaté, de retour de suspension, et Abdoulaye Seck, remis d'une blessure. L'ailier avait rejoint mardi le camp de base des Lions à Bafoussam, après un séjour en Angleterre et à Barcelone en vue de suivre un traitement pour se remettre de sa blessure contractée le 20 novembre dernier.

Ismaïla Sarr pressé de rejouer

Si le joueur est aujourd'hui "apte", aux dires d'Aliou Cissé, le sélectionneur va-t-il pour autant le titulariser dimanche (20h) pour le quart de finale qui opposera les Lions à la Guinée équatoriale ? Sur pied pour participer normalement à l'entraînement, Ismaïla Sarr aura-t-il pour autant le rythme requis pour un match à haute intensité ? Selon certaines sources proches de la tanière, le joueur désirerait en tout cas rejouer sans tarder. Ce qui justifierait a posteriori la position ferme de la Fédération sénégalaise, qui avait fait de la participation de l'ancien Rennais à la CAN une affaire de principe.