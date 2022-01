Le Sénégal se débarrasse petit à petit du Covid. Trois des joueurs qui restaient positifs, et non des moindres puisqu'il s'agit de Kalidou Koulibaly, d'Edouard Mendy et de Fodé Ballo Touré, ont été testés négatifs et ont obtenu dans la foulée le feu vert de la commission médicale de la CAF. Les trois Lions ont pris part à la séance d'entraînement du jour. De quoi ramener un peu de sérénité dans la tanière, à J-2 de la rencontre de la troisième journée du groupe B, mardi face au Malawi à Bafoussam.