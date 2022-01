Sénégal - Cissé : ''Les gens attendent beaucoup plus''

Le Sénégal a été tenu en échec par le Malawi (0-0), mardi pour le compte de la troisième journée de la CAN 2021. Pas de quoi satisfaire le sélectionneur Aliou Cissé. « Nous devons faire mieux. Les gens attendent beaucoup plus de nous. Nous en sommes conscients », a-t-il déclaré à la fin du match, mardi à Bafoussam.



Malgré cet accroc, les Lions de la Teranga ont terminé premiers du groupe B, devant la Guinée, battue à Yaoundé par le Zimbabwe (1-2). « Je pense qu’il nous faut nous retrousser les manches, nous remettre au travail. Il faut que chaque joueur essaie de jouer à son meilleur niveau », a suggéré Cissé à ses hommes.



Le Sénégal achève son premier tour sur un triste bilan d'un but marqué en trois matchs, même s'il peut avoir la satisfaction d'être resté totalement hermétique (0 but encaissé). Ce qui ne devrait pas calmer la grogne des supporters, déçus du contenu offert par ses favoris.