Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a communiqué vendredi la liste des 26 joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, face au Bénin et au Rwanda. Aux côtés de tous les cadres habituels (Mané, Koulibaly, Gueye, Sarr),dans la tanière : le latéral droit de la réserve du Barça, l'ailier droit du Torinok, apparu à 6 reprises en Serie A cette saison, et enfin le milieu offensif franco-sénégalais de Sheffield United,(photo), auteur de 7 buts en Champisonship lors du dernier exercice. La conférence de presse prévue ce vendredi pour accompagner l'annonce de cette liste a été annulée en raison du deuil national décrété dans le pays, suite au décès de 11 nouveaux nés à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane.Le Sénégal recevra le Bénin le 4 juin, avant de se déplacer au Rwanda, trois jours plus tard, dans un groupe L qui comprend également le Mozambique. Par souci de récupération, le staff a renoncé à l'idée de disputer un match amical durant cette fenêtre FIFA.