Sadio Mané, les nouvelles sont rassurantes

L'image a pu inquiéter les nombreux admirateurs de Sadio Mané. En début de seconde période, mardi à Bafoussam lors du huitième de finale de la CAN entre le Sénégal et le Cap-Vert (2-0), l'attaquant des Lions de la Teranga a été violemment percuté à la tête par Vozinha, le gardien de but des Requins Bleus.

Groggy, le portier insulaire a été expulsé (57e) après l'intervention du VAR, laissant alors ses coéquipiers à neuf. Pendant ce temps-là, Aliou Cissé et ses hommes s'inquiétaient pour leur maître à jouer, avant de le voir reprendre ses esprits. Au point de continuer la partie et d'ouvrir le score suite à un corner (63e). L'ancien de Génération Foot sera remplacé ensuite par le Marseillais Bamba Dieng, qui scellera la victoire sénégalaise en fin de match (90e+2).



#PlusDeCAN2021 🌍 - Quand Sadio Mané 🇸🇳 et Vozinha 🇨🇻 se retrouvent à l'hôpital... avec le sourire ! 📸#AFCON2021 pic.twitter.com/JqEaUpcRo0

— CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 25, 2022

Etait-il bien raisonnable de laisser ainsi sur le terrain un joueur victime d'un tel choc ? Conduit dans le même hôpital que Vozinha, Sadio Mané a pris la pose avec son compagnon d'infortune. Et a donné de ses (bonnes) nouvelles, dans une story Instagram. "Tout va bien, merci à tous pour les messages", a-t-il écrit. Sa participation aux quarts de finale, samedi contre le vainqueur de Mali-Guinée équatoriale, n'a toutefois pas encore été confirmée.