Surprise en RD Congo. Cinq jours après avoir annoncé un accord de principe avec Rolland Courbis, la Fédération congolaise de football a intronisé jeudi Hector Cuper au poste de sélectionneur national. L'Argentin remplace Christian Nsengi, qui avait échoué à qualifier les Léopards pour la prochaine CAN. Son objectif est clairement affiché : « Qualifier l'équipe de la RDC pour la Coupe du monde au Qatar en 2022. » Il lui faudra pour cela commencer par sortir d'un groupe composé du Bénin, de Madagascar et de la Tanzanie.







Apôtre d'un football rugueux et défensif, Hector Cuper avait eu son heure de gloire sur le banc du FC Valence, qu'il conduisit deux années de suite en finale de la Ligue des Champions (2000 et 2001). Passé ensuite par l'Inter Milan, le Real Majorque, le Betis Séville et Parme, l'Afrique ne lui est pas étrangère pour avoir dirigé l'Égypte. Sous son règne, les Pharaons ont été vice-champions d'Afrique 2017 et ont décroché la qualification pour le Mondial 2018, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 1990.