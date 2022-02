Onze de la CAN : le Sénégal omniprésent

Le gardien de but Edouard Mendy, l'arrière gauche Saliou Ciss, le milieu de terrain Nampalys Mendy et Sadio Mané figurent tous parmi les meilleurs joueurs du XI de la CAN 2022, tels que désignés par la CAF. Le capitaine Kalidou Koulibaly et Famara Diedhiou ont également été nommés parmi les remplaçants. Sans surprise, le Marocain Achraf Hakimi et l'Égyptien Mohamed Salah figurent également dans l'équipe, respectivement à droite de la ligne défensive et de la ligne offensive.

Salah et Hakimi présents

Le reste de l'équipe comprend Mohamed Abdelmonem, Edmond Tapsoba, Mohamed Elneny, Ibrahim Blati Toure et Vincent Aboubakar. L'inclusion de Youssouf M'Changama sur le banc a fait sourciller après l'élimination des Comores en huitièmes de finale.