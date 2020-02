Noureddine Naybet prend du galon au Maroc, les nouveaux staffs présentés

Osian Roberts dévoile ses batteries. Nommé en août dernier au poste de Directeur technique national du Maroc, le technicien gallois a constitué les staffs des équipes nationales marocaines. L'ancien défenseur et capitaine des Lions de l'Atlas, Noureddine Naybet, se chargera de l'encadrement et de l'amélioration des performances des joueurs. Le Français Bernard Simondi dirigera la sélection nationale U23 avec pour assistant l'ancien international marocain Zakaria Aboub. Le Portugais João Filipe Aroso coachera la sélection U20, assisté par Jamal Alioui. De son côté, l’Espagnol Sergio Piernas s’occupera des U17 avec l’aide de Badr El Kaddouri. Les U15 ont été confiés à Tarek Makhnass, assisté de Rachid Rokki. Enfin, l'Américaine Kelly Lindsey prend les rênes de la sélection féminine avec pour assistantes Fatiha Lassiri, Insaf Hannouk, Zineb El Barouri et Nadia Jilaidi. Lamia Boumehdi entrainera la sélection féminine U17.