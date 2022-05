Nigeria : José Peseiro sera bien le sélectionneur

José Peseiro, nouveau patron du Nigeria. En décembre dernier déjà, son nom était apparu à la NFF. Le coach portugais était annoncé sélectionneur-observateur du Nigeria à la CAN 2021 tandis qu’Augustine Eguavoen continuerait son interim. Peseiro ne devait prendre les rênes qu’après le tournoi. Mais une fois la CAN terminée, Eguavoen a gardé la confiance de ses dirigeants pour poursuivre sa mission jusqu’aux barrages de la Coupe du monde 2022. Finalement, le Nigeria sera éliminé par le Ghana et le Directeur technique national remercié.

José Peseiro, resté dans l’ombre depuis tout ce temps, peut désormais en sortir. Il va bien diriger les Super Eagles après avoir signé son contrat dans les prochains jours. Il débutera d’ailleurs sa mission lors de la tournée du Nigeria aux Etats-Unis à la fin du mois contre le Mexique (28 mai) puis l’Equateur (2 juin). Puis il enchaînera avec le début des éliminatoires de la CAN 2023 où les Super Eagles seront face à Sao Tomé et Principe et à la Sierra Leone.

Le staff du technicien de 62 ans, à l'expérience africaine limitée (de courts passages à Al-Ahly en Egypte et Al-Hilal au Soudan), sera composé de Finidi George, ancien attaquant international nigérian, comme entraîneur adjoint, ainsi que Salisu Yusuf et Usman Abdallah. Pour entraîner les gardiens de but, c’est Ike Shorounmu, un autre ancien international nigérian, qui a été retenu.