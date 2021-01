Corentin Martins et la Mauritanie, c'est une affaire qui roule. Sur le banc des Mourabitounes depuis 2014, le technicien français a officiellement prolongé son contrat de sélectionneur de deux années supplémentaires. Assorti d'une revalorisation salariale, ce nouveau bail lie l'ancien international français avec la Fédération mauritanienne (FFRIM) jusqu'en 2023.

Sous le règne de l'ex-meneur de jeu de l'AJ Auxerre, la Mauritanie a accédé pour la première fois à la phase finale de la CAN (c'était en 2019) et reste en course pour participer à l'édition 2021, début 2022 au Cameroun. Martins et ses protégés ont pour prochaine mission les qualifications pour la Coupe du monde 2022, où ils ont hérité d'un groupe plutôt équilibré, comprenant la Tunisie, la Zambie et la Guinée équatoriale.







Dans l'immédiat, Corentin Martins a dévoilé une liste de 27 joueurs locaux qui vont effectuer un stage à Nouakchott du 4 au 7 janvier. Ce regroupement entre dans le cadre de la préparation pour la Coupe Arabe 2021 au Qatar.