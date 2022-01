En froid avec son sélectionneur Vahid Halilhodzic, Hakim Ziyech n’a pas été convoqué pour participer à la Coupe d’Afrique avec son équipe nationale du Maroc. D’autres à sa place auraient longtemps ruminé cette éviction mais lui ne s’en soucie absolument pas. L’ex-joueur de l’Ajax se concentre sur ses devoirs envers Chelsea et ne se préoccupe absolument pas de ce qui se passe de l’autre côté de la méditerranée.

Ziyech concentré sur son club



"Je fais mon travail et j'essaie de faire du mieux que je peux, a-t-il déclaré mercredi après le match de League Cup contre Tottenham. Toutes les autres choses qui se passent en dehors du football, ce n'est pas vraiment important pour le moment. L’absence à la CAN ? À ce stade, je ne me soucie pas vraiment pour être honnête ». La dernière cape de Ziyech avec les Lions de l’Atlas remonte au mois de juin dernier. Selon son coach, il avait alors refusé d’entrer en jeu et c’est ce qui lui a valu de se faire radier de l’équipe. Récemment, Halilhodzic a affirmé qu’il n’envisageait pas du tout de le rappeler.