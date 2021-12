A moins de deux semaines de l'entrée en lice du Maroc, Vahid Halilhodzic muscle sa liste en vue de la CAN. Le sélectionneur a convoqué trois joueurs supplémentaires pour la phase finale, passant de 25 à 28 convoqués. Les heureux élus sont des éléments d'expérience, issus de l'équipe qui a disputé la Coupe Arabe de la FIFA ces dernières semaines au Qatar. Il s'agit du latéral droit Mohamed Chibi (28 ans, FAR Rabat), du défenseur central Badr Benoun (28 ans, Al-Ahly) et de l'ailier Soufiane Rahimi (25 ans, Al-Aïn).

Coach Vahid Halilhodžić called Badr Benoun, Soufiane Rahimi and Mohamed Chibi to the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 pic.twitter.com/BoAEcOlBhf

Par ailleurs, ces ajouts sont également à rapprocher de l'incertitude quant à la présence au Cameroun d'Abdessamad Ezzalzouli, dit Ez Abde. S'il a fait part de son choix de jouer à l'avenir pour les Lions de l'Atlas, le jeune ailier hésiterait à quitter le Barça par crainte pour son temps de jeu. On devrait avoir le fin mot de cet imbroglio jeudi avec l'annonce de la liste définitive. Pour rappel, le Maroc évoluera dans le groupe C, logé à Yaoundé, et affrontera le Ghana, les Comores et le Gabon.