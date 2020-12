Hakim Ziyech

Il est très efficace, décisif et apporte beaucoup (impliqué sur 6 des 7 derniers buts des Lions de l'Atlas, ndlr). Son pied gauche fait beaucoup de bien à l’équipe. J'apprécie sa polyvalence, il peut jouer dans l’axe ou à droite.



Munir El Haddadi

On essaye de le qualifier. Il est impatient et moi aussi, parce qu’on a besoin de ce type de joueurs, capables de faire la différence.



Locaux ou binationaux ?

Je ne sélectionne que les Marocains. Ni Tunisiens, ni Algériens… que des Marocains. Qu’ils jouent à l’étranger ou ici, c’est la même chose. Je garde les meilleurs. Par exemple, Walid El Karti [est] un super garçon qui a toutes les qualités pour jouer en équipe nationale (malgré son actuel passage à vide).