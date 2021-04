A la surprise générale, Vahid Halilhodzic a convoqué la presse à Salé ce jeudi. Le sélectionneur du Maroc en a profité pour faire un premier bilan de son mandat, débuté dans la foulée de la CAN 2019. En prenant la parole, extraits vidéos des récents matchs à l'appui, le coach a défendu le projet de jeu qu'il tente de mettre en place au sein de la sélection marocaine. Pendant plus d'une heure, le Bosnien répondu à ses détracteurs qui annonçaient son poste fragilisé. Il s'est d'ailleurs adressé directement à eux dans une sortie dont Coach Vahid a le secret. « Je suis étonné que quelques journalistes aient demandé ma démission. Je pense qu’ils ont leurs raisons et qu’ils ne m’aiment. C’est réciproque. Mais je ne suis pas là pour me faire aimer. Je suis là pour faire progresser l’équipe nationale du Maroc », a-t-il lancé.



Sur le plan sportif, le sexagénaire s'est voulu rassurant. Conscient du travail qu'il reste à faire, Vahid Halilhodzic a plusieurs fois répété que son équipe allait s'améliorer avec le temps. Il a notamment rappelé à quel point les premiers matchs de son mandat ont servi à réaliser une revue d'effectif. « On est en train d'affiner le groupe. J'ai 30-32 joueurs et cinq gardiens alors qu'avant j'avais 50 joueurs sélectionnables. Maintenant, on doit trouver de la complémentarité, un état d'esprit et de la fierté. La sélection nationale est noble, c'est différent des clubs », a analysé celui qui espère de la concurrence à chaque poste avec 15 ou 16 joueurs avec un statut de titulaire.

« Un membre du staff a été insulté par un joueur en novembre »



Parmi tous les joueurs qui ont été utilisés, certains ne reviendront pas et ce n'est pas toujours pour des raisons sportives. Alors qu'il avait déjà largement pointé du doigt des joueurs dont l'état d'esprit n'était pas bon, le natif de Jablanica a donné plus de détails. Et on comprend mieux son mécontentement... « Un membre du staff a été insulté par un joueur en novembre. Ce joueur, vous ne le reverrez plus en sélection. » Certaines oreilles ont dû siffler...



Malgré toutes ces péripéties et quelques matchs où l'efficacité offensive n'était pas au rendez-vous en dépit de l'énorme potentiel des Lions de l'Atlas, le Bosnien a été satisfait de sa défense, la meilleure du continent. « Nous disposons de la meilleure défense des éliminatoires. Tous les clignotants sont au vert. Je ne suis pas satisfait à cent pour cent, mais on peut s’améliorer. L’équipe est en cours de reconstruction », a affirmé l'ancien sélectionneur de l'Algérie, qui a d'ailleurs fait référence aux Fennecs au moment de parler des objectifs à venir de la sélection marocaine.

« Vous n'êtes pas contents parce que l'Algérie a gagné et pas vous »



« Ici tout le monde veut remporter la Coupe d'Afrique au point de négliger la qualification à la Coupe du Monde. La président et vous ici, ne vous fâchez pas, vous n'êtes pas contents parce que l'Algérie a gagné et pas vous », a osé Vahid Halilhodzic. Pour lui, les Lions de l'Atlas doivent se qualifier régulièrement pour le Mondial, mais pas au point de négliger la CAN à venir au Cameroun.



« Depuis 20 ans, le seul exploit à mettre à l’actif de l’équipe du Maroc reste une qualification au Mondial 2018 en Russie. Il faut que le Maroc se qualifie régulièrement pour le Mondial. C’est la priorité. Mon objectif est de construire une équipe qui se qualifiera régulièrement. Mais ça ne veut pas dire qu’on ira faire les touristes à la CAN », a affirmé le sélectionneur qui veut transmettre « sa rage de vaincre » au groupe qui a terminé les éliminatoires du rendez-vous continental à la tête du groupe E. Une réussite dont le contenu nécessitait tout de même une mise au point...

