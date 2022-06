Maroc : Halilhodzic attend une réaction

« On a bien travaillé, parce que physiquement on n’était pas au mieux contre les Etats-Unis (défaite 3-0, ndlr), a déclaré Vahid Halilhodzic dans un message posté sur le compte Twitter officiel de l'équipe nationale marocaine. Cette défaite est peut-être la bienvenue, car elle fait comprendre aux gars que, lorsqu’on n’est pas au mieux physiquement et mentalement parlant, on peut facilement prendre une fessée. J’attends une réaction de mon groupe. Je pense que les joueurs vont montrer un autre visage. »

Face à l'Afrique du Sud, les quart-finalistes de la dernière CAN partiront favoris mais se méfient néanmoins des Bafana Bafana. « C’est une très belle équipe, avec un bon entraîneur (le Belge Hugo Broos, ndlr) plein d’expérience. Les matchs du mois de juin peuvent être compliqués, pas mal de grandes équipes ont raté ce rendez-vous. J’ai par exemple vu le Sénégal battre le Rwanda avec beaucoup de difficulté à la dernière minute », a ajouté le coach des Lions de l’Atlas, avant de conclure par un appel aux supporters, qui ne l'ont pas toujours ménagé ces derniers mois. « J’espère qu’ils seront très nombreux pour nous aider à gagner ce match. » Les Lions de l'Atlas ont d'autant moins le droit à l'erreur que ce groupe K a été réduit à trois par la disqualification du Zimbabwe et ne proposera qu'un billet pour la phase finale en Côte d'Ivoire.