Maroc : Halilhodzic annonce la couleur

En verve comme depuis le début de cette CAN 2021, le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, a tenu une conférence de presse, lundi à J-1 de la rencontre face au Gabon, à Yaoundé pour le compte de la troisième journée du groupe C. « Nous sommes sur une bonne dynamique. Comme beaucoup d'équipes, nous avons pas mal de problèmes de santé et de blessures. Ce match contre le Gabon est une bataille pour la première place. Qui gagne termine premier du groupe. Et nous, nous sommes venus au Cameroun pour être premiers. Nous avons un avantage par rapport à notre adversaire. »

Une rotation annoncée...

Déjà qualifié, le Maroc pourrait voir son coach opérer une rotation de l'effectif, notamment au poste de Romain Saïss, enrhumé. Mais le Franco-Bosnien ne fera pas n'importe quoi. « J'essaye d'utiliser le plus grand nombre de joueurs possible. Cela permet à tout le monde de garder le moral. Il faut aussi penser à la fraîcheur physique, très importante sous une chaleur de plus de 30 degrés, et à l'aspect mental. Vous savez, il est difficile pour un joueur de passer un mois sans jouer. J'en suis conscient. Mais je ne suis pas venu pour faire plaisir mais pour aller le plus loin possible. Alors, il y aura peut-être des changements mais avec toujours le même objectif : la victoire. »

« Une petite revanche »

Et le Gabon ? Vahid Halilhodzic prend les Panthères au sérieux, et a une bonne raison pour cela. Je suis depuis 28 mois au Maroc. « Notre seule défaite, c'était contre le Gabon. Ce match est une petite revanche personnelle. Mais ils ont gagné, c'est un rappel : alors attention ! Je connais pas mal cette équipe du Gabon. Nous l'avons beaucoup analysée. C'est une équipe très coriace qui a des qualités pour nous gêner.



Mais on va faire le maximum pour gagner.