Maroc : Halilhodzic a serré la vis

المباراة الأولى للمنتخب الوطني المغربي خلال سنة 2021 والمباراة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021⚽

First match of #AtlasLions in 2021 and 5th #TotalAFCONQ2021 match against Mauritania.#DimaMaghrib pic.twitter.com/rjBMPPRbjN

— FRMF (@FRMFOFFICIEL) March 26, 2021

Si le Maroc parvient à se présenter en Mauritanie ce vendredi (20h) avec ses principaux titulaires, c'est. Pour l'ailier du FC Séville, qui a intégré les Lions de l'Atlas pour la première fois de sa carrière,. Pour les deux autres,avec les autorités italiennes et françaises qui avaient d'abord décidé de les bloquer à cause d'un cas contact pour le premier, et en raison de décisions gouvernementales pour le dernier. Ils seront finalement bien là pour tenter de préserver l'invincibilité de la sélection entraînée par Vahid Halilhodzic dans les éliminatoires de la prochaine CAN. Néanmoins, si les principales stars sont là, ce n'est pas le cas de tout le monde. Attendus à Rabat en début de semaine,, respectivement par le FC Bruges et par Watford.à la fenêtre internationale de ce mois de mars. Maisà en croire Vahid Halilhodzic. Avant que Fayçal Fajr, Jawad El Yamiq ou Badr Benoun ne se plaignent de ne pas avoir été retenus dans les 24 pour affronter la Mauritanie et le Burundi, le sélectionneur du Maroc avait justifié certains choix de sa liste en évoquant des. « Dans l’engagement et l’état d’esprit, je n’ai pas apprécié le comportement de certains joueurs pendant le stage au Cameroun. Vraisemblablement pour eux, ça sera très difficile de retrouver la sélection tant que je serai là. » La sélection marocaine a été remaniée pour ces premiers matchs internationaux de l'année 2021, mais davantage à cause de choix sportifs que du contexte sanitaire.