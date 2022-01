Achraf Hakimi, lorsque vous avez marqué sur coup franc contre le Gabon, vous avez dit que c'était le plus beau but de votre carrière. Ce soir contre le Malawi, vous refaites exactement pareil. Lequel des deux est-il selon vous le plus beau ?

Comme je l'ai dit la dernière fois, j'avais trouvé que c'était le plus beau de ma carrière, parce que c'était un coup franc direct. J'ai fait pareil ce soir. Je ne sais pas lequel était le plus beau. C'était difficile ce soir, l'angle était beau, et puis ce but donne la victoire au Maroc. C'est avant tout cela qui fait mon bonheur.



Qui va maintenant tirer les coups francs au PSG, et depuis quand avez-vous cette qualité technique sur coups de pied arrêtés ? Messi, c'est fini donc ?

Non, le PSG a beaucoup de grands joueurs capables de tirer les coups francs, comme Messi, Neymar, Sergio Ramos et Mbappé... On pourra parler de ça quand je serai de retour à Paris, mais pour le moment je reste concentré sur l'équipe nationale.



Kylian Mbappé a déclaré sur Twitter que vous étiez le meilleur latéral droit du monde. Comment recevez-vous ce compliment ?

Je suis très heureux de recevoir ces bons mots de mon ami Kylian, qui n'est pas seulement mon ami mais aussi un grand joueur. Je suis si fier de recevoir ce genre de compliments d'un si grand joueur.