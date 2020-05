Mahrez, la sélection, la Bundesliga... : Benatia dit tout

Riyad Mahrez et la polémique sur le Maroc



Riyad ça m'est arrivé de le croiser. On a pas mal d’amis en commun d’ailleurs. J'ai beaucoup de respect pour sa carrière... Tous les binationaux, les gens qui ont grandi dans des quartiers de Paris, et il faut pas se mentir : quand le Maroc joue, les Algériens ne sont pas pour nous et quand l’Algérie joue, on n'est pas pour eux. Je parle de là où on a grandi... Il aurait dû expliquer, parce que au Bled quand l’Algérie jouait, les cafés étaient pleins. Mais Riyad ne parlait pas des gens du Bled.

Romain Saïss



C'est lui qui doit prendre le relais et encadrer les jeunes talents. Il est irréprochable, aimé... Saïss sera sûrement le nouveau capitaine.

Ses successeurs en défense centrale



(Romain) Saïss, (Jawad) El Yamiq, Yunis (Abdelhamid), Nayef (Aguerd), (Zouhair) Feddal… Je peux t’en citer des joueurs. Et on parle de mecs de Ligue 1, ou de Premier League, du vrai niveau. Sans compter tous les Marocains qui sont en Botola, je sais qu’un travail est fait à ce niveau. J’ai jamais parlé de revenir en sélection

La reprise de la Bundesliga



C’est pas beau de voir deux Marocains ? Le petit Amine d’un côté et le petit Achraf de l'autre. Ce ne sont pas des joueurs qui complètent le groupe, ce sont peut-être les meilleurs joueurs de la saison actuelle pour chaque équipe. T'es fier, t'es content