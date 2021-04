Un premier rôle de sélectionneur pour Eric Rabesandratana. L’ancien joueur devient sélectionneur de Madagascar à la suite de l’éviction de Nicolas Dupuis. Dans un communiqué, la Fédération malgache de football (FMF) indique que le Franco-Malgache de 48 ans « assumera provisoirement le rôle de sélectionneur national pendant la durée de suspension » de Dupuis.







L'ancien défenseur et milieu défensif du PSG va débuter la préparation des première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, face au Bénin puis à la RD Congo. Madagascar figure dans un groupe qui comprend également la Tanzanie. Depuis l’arrêt de sa carrière en 2014 et après avoir passé son DEF (Diplôme d’Entraineur de Football), Eric Rabesandratana a notamment assumé des rôles de consultant à la radio et à la télévision, sur RFI et France Bleu notamment.