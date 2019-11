Madagascar : Faneva Andriatsima explique sa décision d'arrêter la sélection

Samedi, Faneva Andriatsima disputera son dernier match sous les couleurs de Madagascar. Âgé de 35 ans, le capitaine historique des Barea a décidé de prendre sa retraite internationale après cette rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 face à l'Ethiopie. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection de la Grande Île (14 buts) fera ses adieux à Antananarivo, sa ville natale, et cèdera son brassard à Abel Anicet, le milieu de terrain de Ludogorets. Invité de l'émission "Radio Foot Internationale" sur RFI ce mercredi, l'attaquant d'Abha (L1 saoudienne) s'en est expliqué.

Faneva Andriatsima : « Il est temps de tourner la page »

« J'ai bien réfléchi. Quand il y a trois ans on a rencontré le coach, j'avais pour projet d'amener le pays à la CAN. On a réussi. Il y a aussi l'âge qui joue, et il y a aussi mon club en Arabie Saoudite où j'aimerais jouer encore un an. Il ne faut donc pas faire la sélection de trop. Je pense qu'il est temps pour moi de tourner la page. On verra si la sélection a besoin de moi dans les années à venir, je serai toujours disponible », a déclaré l'ancien joueur de Créteil, Sochaux, Le Havre, ou encore Clermont Foot, international depuis 2005 et jusqu'à cette place de quart-finaliste de la CAN 2019.