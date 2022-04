Madagascar : Dupuis revient aux manettes (officiel)

Retour vers le futur à Madagascar. La Fédération malagsy de football a décidé de confier de nouveau les rênes des Barea à Nicolas Dupuis. Déjà en poste entre 2016 et 2021 et placé depuis à la tête de l'Académie nationale de sport de haut niveau, le technicien français, âgé de 54 ans, remplace Eric Rabesandratana, qui lui avait succédé. Il sera chargé de la campagne de qualifications pour la CAN 2023, qui verra Madagascar se mesurer au Ghana, à l'Angola ainsi qu'à la Centrafrique dans le groupe E à compter du mois de juin prochain. Ancien international de l'époque des Scorpions, Rado Rasoanaivo est de son côté nommé Directeur Technique National.

Le souvenir de 2019

Le retour de Nicolas Dupuis ravive dans la Grande île des bons souvenirs, ceux de l'épopée de la CAN 2019 en Egypte, qui avait vu les Barea atteindre les quarts de finale avec un football séduisant, comme des mauvais, ceux d'une fin de règne chargée de griefs, quand le président de la Fédération avait chargé le coach, lui reprochant ses « choix stratégiques et tactiques » défaillants, sa « recherche du profit publicitaire personnel », son « immixtion dans les affaires administratives, commerciales et financières » ainsi que l’oubli de « son rôle d’encadreur ». Mais à Madagascar comme ailleurs, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain.