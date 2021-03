L'Ouganda conteste les tests Covid avant son match au Malawi

Même si un point lui suffira pour se qualifier, l'Ouganda est sous pression avant d'affronter le Malawi, ce lundi après-midi à l'occasion de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Et ce ne sont pas les tests Covid qui vont arranger les choses pour Johnny McKinstry et ses hommes. L'enjeu médical de la rencontre a vu ce lundi matin les deux pays se livrer à une guerre des communiqués. La Fédération malawite a ouvert le feu en annonçant que Taddeo Lwanga, le milieu de terrain ougandais, avait été testé positif. L'angoisse grandissait un peu plus encore quand les résultats du gardien de but Denis Onyango et les attaquants Ibrahim Orit et Faruk Miya étaient également annoncés positifs.

La Fédération ougandaise (FUFA) contre-attaquait sans tarder. "Nous sommes conscients de l'irrégularité des tests présentés. Concernant Taddeo Lwanga, un autre test Covid effectué au même moment a donné des résultats contraires. Nous avons écrit à la CAF à ce sujet", communiquait l'instance. Cette réactivité allait payer. En début d'après-midi, la bonne nouvelle tombait pour l'Ouganda : tous les joueurs étaient négatifs et aptes pour la partie. Place au terrain.