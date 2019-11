Un sentiment de revanche ?

L’histoire, rappelée par le quotidien La Presse de Tunisie, est pour le moins savoureuse. Nommé sélectionneur de la Libye le mois dernier, Faouzi Benzarti, déjà passé sur le banc des Chevaliers de la Méditerranée entre 2007 et 2009, avait quitté son club d’alors, l’Esperance de Tunis, d’une manière particulièrement originale.Car il avait annoncé à son président qu’il devait partir à Tripoli pour changer les pneus de sa voiture, et que cela ne lui prendrait pas plus d’une journée. Sauf que le soir-même, Benzarti était présenté à la télévision officielle du pays comme le nouveau sélectionneur de la Libye ! L’une des nombreuses anecdotes qui jalonnent le parcours de ce technicien haut en couleur de 69 ans, qui a commencé à entraîner en 1979.Et qui, après avoir été évincé de la sélection tunisienne, espère, au-delà d’une revanche face à son pays, aider l’actuel 103du classement Fifa à retrouver la CAN pour la première fois depuis 2012. Pour préparer au mieux ce rendez-vous face aux Aigles de Carthage, qui ont eux atteint les demi-finales de la dernière Coupe d’Afrique, les joueurs libyens ont effectué un stage d’une dizaine de jours en Tunisie, à Sousse.Dans le camp d’en face, on ne prend pas non plus ce duel à la légère. Nommé à la tête de la sélection tunisienne en août, Mondher Kebaier a assuré en conférence de presse que ses joueurs allaient mettre "toute l’envie, la détermination et la force requises pour sortir victorieux de ce duel maghrébin. Il est très important de faire une bonne entame des éliminatoires de la CAN."