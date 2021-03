Le très beau geste de Mohamed Salah après le match de l’Egypte

Mohamed Salah a disputé un match avec l'Égypte jeudi face au Kenya pour le compte des éliminatoires de la CAN (1-1). A l’issue de cette partie, le Pharaon a pris l’initiative de se rendre dans le vestiaire de l’équipe adverse afin de féliciter les Harambee Stars pour leur bonne production.

Portant un masque, il a été filmé en train d’applaudir les joueurs et le président de la Fédération kényane de football, Nick Mwendwa, avant de remettre son maillot au milieu de terrain Kenneth Muguna. Un très beau geste de la part de l’avant-centre des Reds, qui en dit long sur sa classe et le respect qu’il a envers l’adversaire.

🇰🇪 Kenya national team: “Thank you my friend. Congratulations! Good luck in #TotalAFCON!”

🇪🇬 @MoSalah: “Good luck next time.” 👍

The kind of spirit you love to see between nations. 🙌 #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/TXI7owNA1e

— CAF (@CAF_Online) March 25, 2021